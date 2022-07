Burgemeester al in gesprek met Hrieps over een tweede festivaldag

DOMBURG - Burgemeester Rob van der Zwaag is al enkele weken in gesprek met Hrieps over een eventuele uitbreiding van het muziekfestival naar ook de vrijdag. Dat zei hij woensdagavond toen het voorstel van D66, DTV en PvdA/GL aan de orde kwam om te pleiten voor een meerdaags festival. Daarnaast bleek dat de raadsleden van Hart Voor Veere (HVV) toch deelnamen aan het debat en de stemming hoewel die partij dinsdag nog liet weten dat de drie raadsleden dat niet zouden doen.

De burgemeester merkte aan het begin van de discussie op dat D66, DTV en PvdA/GL beter eerst hun licht hadden kunnen opsteken bij de ambtenaren voor ze met hun voorstel voor uitbreiding waren gekomen. Dan hadden ze volgens hem kunnen horen dat hij daar al over in gesprek is. Chris Maas (PvdA/GL) stelde dat het voorstel ook gezien kan worden als ondersteuning van die gesprekken.

Tijdens de discussie werd ook stilgestaan bij het standpunt van HVV om niet deel te nemen aan het debat en de stemming, zoals fractievoorzitter Stijn van Kervinck eerder deze week naar buiten had gebracht. Want Hrieps-organisator Hugo Kramer is lid van die partij en was tijdens de laatste verkiezingen een zeer succesvolle lijstduwer. Hij haalde meer dan honderd stemmen.

Raadsleden van de oppositie toonden respect voor dat standpunt om niet deel te willen nemen aan debat en stemming maar wezen er ook op dat dat kan betekenen dat de fractie van HVV mogelijk daar vaker niet aan kan deelnemen omdat er meer onderwerpen aan de orde kunnen komen die de integriteit mogelijk raken. Jacco van Maldegem (D66) wees op zaken als uitbreiding voetbalvelden, strandpaviljoens en horeca.

Tim de Kraker (HVV) stelde dat zijn fractie elke keer een afweging maakt of een onderwerp de integriteit raakt en dan naar bevind van zaken handelt. De fractieleden van HVV namen echter deze keer toch deel aan de discussie en de stemming omdat Van der Zwaag aangaf dat hij als burgemeester over de uitbreiding gaat en niet de gemeenteraad. Daarop besloten alle vier de coalitiepartijen, inclusief HVV, tegen het voorstel van uitbreiding te stemmen omdat ze verwachten dat de burgemeester en Hrieps er samen wel uitkomen. De Kraker: ,,We konden dus deelnemen aan debat en stemming omdat we niet over de inhoud moesten praten.”