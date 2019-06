Buren overleden vrouw in Oostkapelle woedend over spreekverbod in gemeenteraad Veere

DOMBURG - De bewoners van appartementencomplex Parc Zonnehove bij Oostkapelle waren donderdagavond laaiend toen hun woordvoerder Frans de Bruijn tot tweemaal toe zijn verhaal over de ‘terreur op ons park’ niet kon doen tegenover de Veerse gemeenteraad.

De vooral bejaarde bewoners lieten luidkeels hun ongenoegen horen toen tijdelijk raadsvoorzitter Ad Maris (SGP/CU) hem eerst het woord ontnam omdat hij te veel in detail over de medebewoner sprak die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van de 78-jarige bewoonster.

En vervolgens, toen hij na een lange schorsing toch weer mocht praten, hem niet toestond om langer dan zes minuten over dat voor de bewoners zo gevoelige onderwerp te spreken. Want insprekers mogen volgens de officiële reglementen van de gemeente maar maximaal vijf minuten praten.

De Bruijn en vele anderen bewoners waren juist naar het gemeentehuis in Domburg gekomen om de gemeenteraad duidelijk te maken dat ze al maanden in angst leven door de terreur die één bewoner uitoefent. Hij zit nu vast omdat hij verdacht wordt betrokkenheid bij die moord of doodslag. Maar ze vrezen met z’n allen het moment dat hij terugkeert. De Bruijn: ,,Dat mag echt nooit gebeuren.”

Pieter Wisse (CDA) en Maaike Walraven (PvdA/GL) overtuigden Ad Maris ervan dat in dit specifieke geval de regels over hoe lang iemand mag praten, maar even moesten wijken. Zij kregen daarvoor luid applaus van de vele bewoners van Parc Zonnehove.

Twee incidenten per week

Vervolgens vertelde De Bruijn dat de 160 bewoners van de honderd appartementen echt bang zijn na wat er allemaal is gebeurd. Volgens hem zorgde de verdachte voor een hele reeks incidenten. ,,Vanaf januari hielden we alles bij. Het waren er gemiddeld twee incidenten per week.” Hij vertelde ook dat niemand werd ontzien: ,,Bewoners, hun gasten, thuiszorgmedewerkers, werknemers.”

Hij stelde heel duidelijk dat het niet ging om burenruzies. ,,Al die incidenten hadden tot gevolg dat bewoners zich niet meer veilig voelden in hun eigen woongebouw, niet meer in ons park, niet meer in het wandelgebied bij Kasteel Westhove, niet meer bij de Albert Heijn in Domburg.”

Noodbevel

Hij liet verder weten dat hij heel blij is dat burgemeester Rob van der Zwaag een noodbevel heeft klaarliggen voor het geval de verdachte niet langer in de cel hoeft te blijven. Dan kan de burgemeester met dat bevel in de hand ervoor zorgen dat de man niet terugkeert.

In reactie liet de burgemeester weten dat het niet zeker is dat een dergelijk bevel standhoudt bij de rechter.

Ad Maris bood aan het slot zijn excuses aan en zei dat hij in dit geval wat meer rekening had moet houden met de gevoelens van de bewoners van het Parc.