Buren melden inbraak in Middelburg

Voormalig stadhuis Veere nagebouwd in Lego

25 augustus VEERE - In de hal van het voormalige stadhuis van Veere, tegenwoordig in gebruik als museum, is tot half oktober een miniatuur-uitvoering van hetzelfde stadhuis in Lego te zien. Bouwer Jeroen Struijs uit Reeuwijk bracht het stadhuis zaterdag naar Veere en zette het pand in elkaar in de hal.