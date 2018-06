Bunkers geven (oorlogs)geheimen bloot

VLISSINGEN - Ruim tweehonderd bunkers werden in de Tweede Wereldoorlog op bevel van de Duitsers gebouwd in en om Vlissingen. Van de overgebleven ruim veertig betonnen bouwsels was zaterdag een klein aantal te bezoeken.

Ruud Poerstamper (72) heeft van de vele bezoekers die bunkers bezochten waarschijnlijk de meest levendige herinneringen aan de verdedigingswerken met metersdikke muren in en rond Vlissingen. Hij speelde als klein jochie veel in de al dan niet vervallen gebouwtjes, waarmee het landschap van zijn jeugd bezaaid was.

,,Mijn moeder had het, terwijl mijn vader op zee zat, druk genoeg. En ik had een neef van zeven jaar ouder. Toen ik een jaar of zeven was, ging ik dus vaak met veel oudere jongens op stap." Dat was vaak leuk en spannend, maar ook wel eens angstig. Hoewel Poerstamper ook 65 jaar na dato niet toegeeft dat hij bang was als de grote jongens hem 'voor de grap' even opsloten in een bunker. ,,Ik dacht altijd 'ze zullen me zo wel weer ophalen'. En dat gebeurde ook altijd."

Grondwater

Poerstamper was één van de honderden bezoekers van speciaal voor de Bunkerdag opengestelde bunkers op het terrein van het Veiligheidscentrum aan de Vlissingse Buitenhaven. Vrijwilligers van de werkgroep Bunkerbehoud hadden weer een aantal bijzondere bunkers gereed gemaakt voor gasten. Zo konden belangstellenden naar binnen in een bunker met pantserstalen koepel.

Het grondwater stond een dag eerder nog bijna twee meter hoog in die bunker met 3,5 meter dikke muren van gewapend beton en een pantserstalen koepel. De versterking was extra stevig, omdat hij in vuurlinie van een vijandelijke vloot lag én omdat vanuit het gebouwtje mitrailleurs en automatische granaatwerpers vijandelijke vaartuigen op Westerschelde en Noordzee konden bestoken. Na een 'dagje pompen en schoonmaken is het interieur met laarzen en niet te nette kleren' te betreden.

Volledig scherm Henk meijer (links) vertelt Bryan van de Hoofd hoe de 'Lufter' gifgas buiten de deur hield en zuivere lucht aanvoerde. © Ruben Oreel

In de waarnemingsbunker bij de Oranjemolen kun je zonder moeite in driedelig pak naar binnen stappen. Henk Meijer en andere vrijwilligers hebben de bunker tiptop in orde gemaakt. Meijer vertelt ruim tweehonderd belangstellenden alles over de functie van het verdedigingswerk en legt telkens opnieuw het systeem van de Lufter uit, het 'afzuigapparaat' dat gifgas buiten hield en zuivere lucht naar binnen haalde. Natuurlijk drukte Meijer vooral de jeugdige bezoekers op het hart tijdens Monumentendag terug te komen. ,,Want dan schroef ik de telescoop weer in elkaar en kun je een groot deel van de kust en het binnenland zien vanuit deze bunker."

Waarschuwing