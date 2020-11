Bulgaar in Vlissingen opgepakt voor seksuele uitbuiting, jonge vrouwen werd verteld dat ze ‘aardbeien gingen plukken’

Agenten vielen gistermiddag een woning aan de Scheldestraat binnen. De verdachte, zonder vaste woon- of verblijfplaats, werd daar opgepakt. Bij het doorzoeken van het huis vonden agenten een vuurwapen. De inval trok veel bekijks in de straat. Omstanders applaudisseerden toen de politie met de man naar buiten kwam.

De arrestatie vloeit voort uit een langlopend onderzoek naar mensenhandel in Zeeland. Eind juni werd in de gemeente Veere ook al een 21-jarige Bulgaar opgepakt. Ook in die woning lag een vuurwapen en ook hij had geen vaste woon- of verblijfplaats. De man zit op dit moment nog altijd vast.