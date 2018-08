Buizerd is vertrokken uit zijn boom langs de A58

Taakstraf geëist tegen 'aardige meester'

15:26 MIDDELBURG - Tegen de 27-jarige R. van D. uit het Belgische Lokeren is gisteren in Middelburg een taakstraf van 120 uur geëist. Van D. wordt ervan verdacht in de zomer van 2016 een toen dertienjarig meisje getuige heeft laten zijn van zijn seksuele handelingen. Daarnaast zou hij haar billen hebben betast en had hij via social media - met seksuele bedoelingen - afspraakjes met haar gemaakt.