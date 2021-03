Buitenlandse klanten moeten nog wachten tot ze softdrugs in Vlissingen kunnen kopen

Net als in Terneuzen en Goes, de twee andere Zeeuwse gemeenten die coffeeshops gedogen, mogen nu alleen volwassen inwoners van Nederland een beperkte hoeveelheid softdrugs kopen in een gedoogde coffeeshop. Dit ingezetenencriterium is volgens velen een belangrijke oorzaak voor overlast. Buitenlandse (drugs)toeristen die niet in de shops terecht kunnen, zoeken hun heil bij straatdealers. Die handel op straat zorgt voor veel overlast. Om die overlast, vooral in de binnenstad en directe omgeving, terug te dringen, besloot het Vlissingse gemeentebestuur het ingezetenencriterium een jaar op te schorten.