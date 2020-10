Buitenlanders mogen op proef naar de wietshops in Vlissingen

Voorstel­ling over begenadigd celliste

19 oktober MIDDELBURG - De voorstelling We’ll never let you down over het leven van Jacqueline du Pré is vanwege de coronamaatregelen voorlopig de laatste die in de Zeeuwse Concertzaal in Middelburg wordt verzorgd. De kameropera wordt vrijdag 23 oktober tweemaal opgevoerd: om 16.00 en 20.00 uur.