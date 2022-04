Buiten spelen en les krijgen op een groener schoolplein van Graaf Jan van Nassauschool

Toeristen Oostkapel­le en Zoutelande moeten het zonder toeristi­sche informatie doen

ZOUTELANDE - Noch in Oostkapelle noch in Zoutelande kunnen de toeristen met Pasen terecht met hun vragen in een Toeristisch Informatiepunt. Het lukt de gemeente Veere niet om ze op tijd gereed te hebben. Mogelijk duurt het nog tot begin juni voor ze in gebruik worden genomen.

13 april