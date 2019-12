Brug tussen Vlissingen en Breskens, wild idee van 50Plus verrast ook eigen partij

LANDBOUWSERIE Harmen Treur werd biologi­sche boer: ‘Ik zocht een nieuwe uitdaging om er lol in te houden’

19:00 Al lang voordat de boeren naar het Malieveld trokken, mengde Harmen Treur zich in het debat over de toekomst van de landbouw. Tien jaar geleden beklaagde hij zich in een opiniestuk in NRC/Handelsblad al over de absurd lage melkprijs waarvoor de Nederlandse boeren hun werk moesten doen en waarschuwde hij voor het afschaffen van het melkquotum.