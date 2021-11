Bromtoon Adrz houdt omwonenden al jaren uit de slaap

Eens een zeeuw Janneke Metselaar vertrok naar Groningen ‘Het is een grote afstand, maar Zeeland is hier nooit echt ver weg’

Janneke Metselaar groeide, net als haar man Serge Smallegange, op in Zeeland. Allebei gingen ze studeren in de Randstad om in 2008 neer te strijken in de provincie Groningen. ,,Helaas ver weg van Zeeland: als je dezelfde afstand de andere kant op aflegt, zit je in Parijs.”

18 november