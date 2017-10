Broers vrijgesproken van verkrachting meisje

Plan brengt leven in het dorp Meliskerke

7:16 MELISKERKE - ,,Meliskerke is een dorp van harde werkers. Je ziet overal bedrijvigheid'', vertelt dorpsraadvoorzitter Peter Gillissen. ,,De bewoners zijn over het algemeen tevreden. Dat willen we vooral zo houden. De leefbaarheid in het dorp staat voorop. Hoe kunnen we die zo goed mogelijk op peil houden en het dorp een duurzame toekomst geven?''