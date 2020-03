Broer slachtoffer Vlissings steekincident opgepakt tijdens rechtszitting

Hoewel het al meer dan een jaar (tweede kerstdag 2018) is geleden dat de Vlissinger bij een steekpartij in de Kasteelstraat om het leven kwam, is de rechtbank nog niet aan inhoudelijke behandeling van de zaak toegekomen. Van het begin af aan zijn drie mensen als verdachten aangemerkt. Met het slachtoffer zou het drietal aanvankelijk gezellig bij elkaar hebben gezeten in de woning in de Kasteelstraat waar een destijds 22-jarige vrouw verbleef.