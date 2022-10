Broeder Dielemans obsessie voor Jan de Prentenknipper: ‘De parallel tussen hem en mij is surrealistisch’

Het concert in 't Beest, vrijdagavond, is extra speciaal voor Broeder Dieleman. ,,Jan de Prentenknipper is geboren in Colijnsplaat maar woonde vooral in Goes, onder meer aan de Beestenmarkt waar ‘t Beest nu zit. Ik heb liedjes over hem geschreven en vertel in mijn optredens verhalen over hem.” En dan is er de knipkunst zelf, waar Jan Huijszoon - zijn werkelijke naam - beroemd mee werd en waar Tonnie Dieleman - zijn werkelijke naam - zich ook op heeft gestort.