Britse krant tipt Middelburg als reisbestemming: ‘as lovely as ever’

Volgens The Guardian is Middelburg een ‘perfect introduction to the Netherlands’. De Zeeuwse hoofdstad wordt geprezen omdat je er heerlijk kunt dwalen door met kinderkopjes geplaveide straten. De krant raadt zijn lezers ook aan een fiets te huren en over ‘goed bewegwijzerde fietspaden’ een uitstapje naar ‘seaside’ Domburg of Westkapelle te maken.