Briljanten paar Ko en Corrie gaat door voor platina

Ko (89) en Corrie (87) wonen aan de Nieuwe Vlissingseweg in West-Souburg. ,,Ik wilde het de burgemeester niet voor de voeten werpen toen hij ons feliciteerde, maar ik heb het er nog steeds moeilijk mee dat West-Souburg bij Vlissingen is gevoegd. Er stonden al een kerk en een kasteel in West-Souburg toen ze in Vlissingen nog in berenvellen rondliepen", lacht Ko. En hij is niet eens een echte ‘Souburger’, want geboren in Kamperland.