Breiwerk tuttig? Niet als je de Zeeuwse geschiedenis kent

Het is alweer jaren geleden dat Stefanie Huibregtse onderzoek deed naar avonddoekjes van boerinnen en een berichtje kreeg van ene Anja Geldof. Of daar misschien haak- of breipatronen van bestonden. ‘Geldof?’, dacht ze. ,,Ik vroeg of ze misschien ooit in Domburg had gewoond, waar ik als kind ben opgegroeid. ‘Jazeker', antwoordde ze. Bleek ze het buurmeisje te zijn met wie ik tot mijn vijfde op straat speelde. Na meer dan veertig jaar kwamen we opnieuw in contact en het klikte meteen weer."