Breed verzet tegen uitbreiding betaald parkeren Veere

LPM: biedt goede openbare toiletten tegen wildplas­sers

15 september MIDDELBURG - Weinig is veilig voor wildplassers in Middelburg, weet de raadsfractie van LPM. Fonteinen aan Balans en Molenwater, gebouwen van de Abdij of de Lange Jan, bosschages door de hele stad, vooral in hoge nood verkerende mannen wateren er in of er tegenaan.