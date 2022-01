Breakout klapt uit elkaar van energie: ‘We doen toch wat we zelf willen’

VIDEO | TERUGBLIK OP 2021 Pepijn en Floortje genieten van hun eerste huis: ‘Dat we hier dolgraag een gezin willen stichten gaf de doorslag voor de verkopers’

,,De kinderen van de mensen die hier hadden gewoond, gunden ons dit huis. Dat we als jong stel dolgraag hier een gezin willen starten, gaf de doorslag”, vertelt Floortje van Waterschoot. In april slaagde ze met haar vriend Pepijn Schoones in wat een onmogelijke missie leek. Ze kochten een huis met tuin in Middelburg voor twee ton. Hoe ging het verder met ze?

