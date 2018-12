Brasserie De Kaoie in Zierikzee gaat dicht vanwege verborgen gebreken

De eigenaren kochten in april dit jaar het visrestaurant aan de Engelse Kade. Met Kerst zit het visrestaurant van eigenaren Jacco en Priscilla Klink stampvol. In januari zijn er ook nog reserveringen en partijen. Maar van 27 januari tot 14 februari gaat de zaak dicht. ,,Helaas zijn we er onlangs achter gekomen dat de daken en verdiepingsvloeren heel erg nodig aan vervanging toe zijn. We balen er op z’n zachtst gezegd ontzettend van dat we dit niet van tevoren wisten en hebben kunnen oplossen voordat we open gingen. Nu moeten we er helaas twee weken voor dicht. Het is niet anders!”, wordt aan de gasten gemeld.