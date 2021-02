Brandweer zakt in Middelburg door het ijs bij reddingsactie vastgevroren zwaan

Onzeker­heid over toekomst vismijn in Breskens duurt voort, Vlissingen en Sluis lijken geen besluit te durven nemen

9 februari BRESKENS - De onzekerheid over de toekomst van de vismijn in Breskens duurt voort. De aandeelhouders van de Holding Zeeuwse Visveilingen, de gemeenten Sluis en Vlissingen, hebben nog altijd geen besluit genomen over verplaatsing van alle activiteiten naar Vlissingen.