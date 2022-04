Brandweer haalt bluswater van 1,5 kilometer ver voor brand restaurant Koudekerke ‘Het was een grote arbeidsintensieve klus’

Veel en langdurig water nodig

,,Het was een grote brand die veel en langdurig bluswater vergde’’, legt Duerink uit. ,,Dat kon niet via de brandkranen in de directe omgeving, dus hebben we een watertransportsysteem opgezet. Een dompelpomp in de Valkenisse Watergang pompte water op dat vervolgens via slangen naar de brand werd vervoerd. Die slangen zijn uitgereden door een vrachtwagen vanaf de watergang. We hebben een aantal plaatsen in Zeeland waar we in zulke gevallen extra water kunnen oppompen. Locaties waar we de pompen in kunnen 'gooien’ en voldoende ruimte voor de vrachtagens.’’