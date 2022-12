Brandweer blust brandje bij Van der Valk-hotel in Middelburg

Duitse ambassa­deur enthousi­ast over Etty Hillesum Huis: ‘Belangrijk voor Duitse toeristen’

Het Etty Hillesum Huis in Middelburg kan een grote bijdrage leveren aan het bekender maken van de joodse schrijfster in Duitsland. ,,Het is een belangrijke toevoeging aan het culturele aanbod in Zeeland en dus interessant voor de vele Duitse toeristen die hier komen.”

28 november