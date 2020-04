Brandweer bevrijdt paard uit badkuip in Middelburg

Vlissings echtpaar met zeiljacht vast op Sint Maarten: 'Veel mensen hier hebben geen eten’

12 april SAINT MARTIN / VLISSINGEN - Door de totale afgrendeling van het eiland liggen de Vlissingse Ria Stubbe en haar man Wietze met hun zeiljacht WIRI voor anker in de lagune tussen Sint Maarten en Saint Martin. Het stormseizoen nadert, maar ze kunnen niet weg. ,,Gelukkig zijn we gezond en hebben we eten en drinken. Voor de bevolking hier is dat een stuk moeilijker."