Brandweer bevrijdt kind uit gebouw Churchilllaan Middelburg

COC Songfesti­val volgend jaar niet in Zeeland, Zeeuwse inzending eindigt op achtste plek

De Zeeuwse inzending voor het COC Songfestival, dat zondag in Haarlem werd gehouden, is op de achtste plaats geëindigd. Toch kan Middelburger Jerry Hetharie tevreden zijn: jurylid Monique Klemann van het duo Loïs Lane (op de foto) noemde het nummer zangtechnisch een van de beste. Hetharie bracht ‘Beautiful’ ten gehore, een nummer over de onrust in de wereld van vandaag, geschreven door Henny Salamony uit Middelburg en Peter den Otter uit Roosendaal.

10 oktober