Brandje op voormalig terrein van Thermphos in Vlissingen-Oost

Het brandje woedde in een oven. De bedrijfsbrandweer kwam in actie, net als de blusgroep van Nieuwdorp. Op het terrein van de voormalige fosforfabriek, die nu gesaneerd wordt, zijn gevaarlijke stoffen aanwezig. Het lijkt er niet op dat die zijn vrijgekomen.

Het is de tweede keer in korte tijd dat er brand is op het terrein, dat nu ‘Plan 9890' wordt genoemd. Eind mei was er brand in een oude werkplaats.