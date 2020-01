Brandje in woning Veersesingel Middelburg

Chendo maakt wederom indruk, ook Zorah door in The Voice of Holland

17 januari MIDDELBURG- Chendo Smit (21) uit Middelburg heeft vrijdagavond opnieuw de jury in The voice of Holland weten te imponeren. De Zeeuwse zanger is nu door naar de knock-out fase van het populaire televisieprogramma van RTL 4.