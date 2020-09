Brandbrief Vlissingen aan Grapperhaus over politietekort: ‘Het water staat ons aan de lippen’

Irfan in hongersta­king tegen uitzetting: ‘Liever hier sterven van de honger dan in Turkije door marteling’

7 september MIDDELBURG - Irfan Elmas is al veertien kilo afgevallen door zijn hongerstaking. Hij ziet deze wanhoopsdaad als de enige kans om duidelijk te maken dat uitzetting van zijn gezin naar Turkije levensgevaarlijk is. Intussen wacht het tot het christendom bekeerde Koerdische gezin in het azc in Middelburg op de definitieve uitspraak. ,,We geloven dat God de ogen van de IND zal openen.”