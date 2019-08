Brand op zolder bij Arduin in Middelburg, niemand gewond

Sjezenrij­ders eren Lein de Wolf in Biggekerke

2 augustus BIGGEKERKE - De vorig jaar overleden Lein de Wolf was er vandaag toch een beetje bij bij het sjezenrijden in Biggekerke. Het was de eerste keer dat er werd gestreden om de prijzen zonder het karakteristieke stemgeluid van de Mariekerker. De Wolf was bekend als dé stem van het ringrijden in Zeeland.