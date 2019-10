Brand op voormalig Thermphos-terrein in Ritthem, NL-Alert verstuurd vanwege forse rook

Succeson­der­ne­mer Henk van Koeveringe: ‘Ik heb er niet voor geleerd. Hou dat vast hé!’

18:20 VLISSINGEN - In een bedrijf gaan werken en het dan overnemen is makkelijker dan er zelf één beginnen. In Zeeland heb je minder concurrenten op weg naar de top dan in de Randstad. Twee gratis tips van succesondernemer Henk van Koeveringe aan scholieren van het Scheldemond College in Vlissingen.