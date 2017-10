Brand op camping De Pekelinge in Oostkapelle

Raad Veere schrikt van boze reacties Middelburg op brief over Porthos

24 oktober DOMBURG - De gemeenteraad van Veere is geschrokken van de boze reacties uit Middelburg op een brief van Veere over zorgloket Porthos. ,,Het lijkt erop dat door de houding van Veere een verwijdering is ontstaan'', constateerde CDA'er Willem den Herder dinsdagavond.