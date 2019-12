Brand in woning Vinkenhof in Middelburg

MIDDELBURG - In een woning aan het Vinkenhof in de Middelburgse wijk Veerse Poort heeft kort na middernacht brand gewoed. Mogelijk door toedoen van een vuurpijl. Inmiddels is het sein brand meester gegeven. Dat meldt de Veiligheidsregio op Twitter. De brand woedde in het dakbeschot. De brandweer rukte uit met twee blusvoertuigen en een hoogwerker. Omwonenden zijn gewaarschuwd doordat ze de rookmelder hoorden piepen in het pand.