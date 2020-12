Brand in woning Oost-Souburg is snel geblust

Westkapel­se pedofiel wil af van tbs, maar deskundi­gen zien dat niet zitten

7 december WESTKAPELLE - Westkapellenaar J.W. is er klaar mee: acht jaar tbs-behandeling, dat is zo langzamerhand wel genoeg. Hij smeekte de rechtbank in Middelburg maandag dan ook om ‘genade te tonen’ en zijn tbs niet te verlengen of in elk geval af te bouwen. Deskundigen zijn het daar niet mee eens: die adviseren twee jaar erbij.