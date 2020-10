Brand in vrijstaande woning in Zoutelande

Familie van Joost blij met grote steun tegen sluiting lunchroom Dustoch! ‘Maar of het helpt?’

9 oktober MIDDELBURG - Ruim 1800 handtekeningen onder de petitie, politieke bemoeienis, boze én lieve reacties op sociale media en op straat, veel aandacht van de media. Josephine de Nooijer is blij met de steun voor protesten tegen de sluiting van lunchroom Dustoch! in Middelburg, waar haar gehandicapte broer werkt. ,,Maar of het helpt? De gesprekken over een andere plek voor dagbesteding voor Joost lopen al.”