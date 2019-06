Brand in Vlissingse studentenflat, vijf gewonden naar ziekenhuis. ‘De gang stond vol rook. Het was eng’

CineCity nog dagen dicht door brand: ‘Popcorn en snoep kan worden weggegooid’

18:26 VLISSINGEN - Met grote lappen plastic is het winkeltje in bioscoop CineCity afgeplakt. Verder is er vandaag weinig te merken van het brandje dat zondagochtend korte tijd heeft gewoed in de ruimte achter de shop in de bioscoop in Vlissingen. Het ruikt zelfs best lekker binnen. Geen vettige brandlucht te bespeuren. Maar schijn bedriegt en dus blijft de bioscoop nog tot en met donderdag gesloten wegens opruimwerkzaamheden.