Brand in prullenbak bij hotel Arneville in Middelburg

Update Man die Vlissingse Inge Caljouw doodreed moet vier jaar de cel in en mag vijf jaar niet rijden

28 januari MIDDELBURG - De 28-jarige Ahmed K. uit Rotterdam moet vier jaar de cel in wegens het doodrijden van de 42-jarige Inge Caljouw, in juni vorig jaar in Vlissingen. Ook mag hij vijf jaar niet meer rijden. Dat heeft de Middelburgse rechtbank vandaag bepaald. Volgens de rechtbank staat vast dat de verdachte ten tijde van het ongeluk bezig was met een straatrace met een andere, tot nu toe onbekende automobilist. Het vonnis is gelijk aan de straf die het Openbaar Ministerie twee weken geleden eiste.