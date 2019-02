Brand in ovenhuis op Europaweg Zuid in Ritthem

School Het Springtij blijft nog een jaar in Vlissingen

16:48 VLISSINGEN - Over anderhalf jaar krijgen bijna alle Walcherse kinderen die speciaal onderwijs volgen les op twee locaties in Middelburg. De Vlissingse school voor speciaal basisonderwijs Het Springtij blijft na afloop van het lopende schooljaar nog één jaar in gebruik.