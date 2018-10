Brand in Middelburg, persoon ademt rook in

Vlissingse vrijmetse­laars werken al 225 jaar aan de ruwe steen

2 oktober VLISSINGEN - Het is de oudste vereniging in de stad. Hoe oud, is te zien in de trappenhal. Portretten van de voorzittend meesters uit het verleden, toen pruiken nog in zwang waren. Dit jaar bestaat de Vlissingse vrijmetselarij-loge l'Astre de l'Orient 225 jaar.