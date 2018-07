Brand in keuken Vlissingen blijkt slechts rook te zijn

Volgens de eerste meldingen rond 15.20 uur zou het gaan om een binnenbrand in een keuken. De brandweer rukte uit met diverse voertuigen, waaronder een tankautospuit. Korte tijd later bleek dat er alleen sprake was van rookontwikkeling in cultureel centrum de Willem 3 kazerne. Waardoor de rookontwikkeling precies was ontstaan, werd niet duidelijk; vermoedelijk is er een apparaat te lang aan blijven staan.