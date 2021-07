Brand in keuken van flat in Middelburg

Sem (17) gaat dansoplei­ding doen in Amerika: ‘Ik kan het gewoon nog niet geloven’

3 juli VLISSINGEN - Als kind stond hij altijd te dansen. Toch duurde het even voordat Sem Houmes aan zijn passie durfde toe te geven. Maar wat is hij blij dat hij zich heeft laten overtuigen: over een paar weken begint de 17-jarige Vlissinger aan een dansopleiding in Amerika.