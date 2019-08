Brand in een Middelburgse cel... hoe kan dat nou?

MIDDELBURG - De brandweer moest donderdagavond een brandje blussen in een cel van de Middelburgse gevangenis Torentijd. Het vuur is mogelijk aangestoken door een gedetineerde. Dat roept vragen op. Die stellen we aan Robert Meijer, communicatie-medewerker bij de Dienst Justitiële Inrichtingen.

Weten jullie al hoe de brand is ontstaan?

,,Nee, nog niet. Het kan zijn dat de meneer in de cel die zelf heeft aangestoken. Dat kan bewust zijn geweest, maar ook per ongeluk. Hij kan bijvoorbeeld met een brandende sigaret in slaap zijn gevallen. Maar we sluiten ook nog niet uit dat er sprake is van bijvoorbeeld kortsluiting in een elektrisch apparaat. Gedetineerden hebben immers een tv in hun cel, en een magnetron. We zijn nu onderzoek aan het doen. In afwachting van de uitslagen hebben we meneer wel onder toezicht in een aparte cel gezet. We willen eerst uitzoeken of hij zichzelf niets aan wilde doen. Tot we dat kunnen uitsluiten, houden we hem extra goed in de gaten.”

Lees ook Kleine brand in gevangenis Torentijd in Middelburg Lees meer

U heeft het over een brandende sigaret. Mag dat dan, roken in een cel?

,,Jazeker, in principe mogen mensen die hier vastzitten, roken. Mijn ervaring is dat ze het ook bijna allemaal doen. Gedetineerden kunnen sigaretten en shag bestellen bij de gevangeniswinkel. De directie kan wel per individu andere besluiten nemen. Mensen die in de war zijn bijvoorbeeld, krijgen vaak wel een verbod. Maar die verblijven meestal op onze psychiatrische afdeling. Deze brand vond plaats in het Huis van Bewaring. Daar zitten mensen die nog niet veroordeeld zijn. Overigens is roken in de rest van het gebouw verboden. Het mag in de cel en buiten, op de luchtplaats.”

Bijna nergens mag nog binnen worden gerookt. Waarom wel in een cel?

,,Volgens de wet is het gewoon toegestaan. Het heeft ermee te maken dat de cel de directe leefomgeving is van de gevangene. Het zou te diep ingrijpen in zijn persoonlijke rechten om hem te verbieden om daar te roken. Nogmaals: de regels staan het de directie wel toe om, als daar een reden voor is, andere besluiten te nemen.

Gaat het vaak mis?

,,Nee, brand in een cel is gelukkig nogal zeldzaam. In Middelburg was het de afgelopen jaren niet voorgekomen.”