Brand in consistorie Nieuwe Kerk Middelburg

MIDDELBURG - In de Nieuwe Kerk in het centrum van Middelburg heeft dinsdag brand gewoed. Een kleine brand gelukkig, stelden zowel de brandweer als het kerkbestuur opgelucht vast. ,, Geen Notre Dame.”

De brand ontstond tijdens de reparatie van een dakgoot tussen de consistorie en de kerk. Het vuur zat in de nok. Dat maakte het voor de brandweer ook moeilijker om erbij te komen, zei officier van dienst Peter de Kraker van de brandweer Zeeland. ,, We moesten binnen een luik in het plafond openen. Daarna komen we van buiten en van binnen blussen.”

Het vuur bleef beperkt tot de zolder van de consistorie. Wel moeten 25 bezoekers van de Nieuwe Kerk geëvacueerd worden. Ook werd begonnen met het ontruimen van een deel van het Abdijcomplex. De ambtenaren konden al vrij snel weer terug naar hun werkplekken, zei De Kraker.

De brandweer riep uit voorzorg hulp in van diverse korpsen uit de regio, waaronder Serooskerke, Veere en Noord-Beveland. ,, Het gaat om een monumentale kerk, die onderdeel is van de abdij in het centrum van de stad. Dus als het fout gaat, gaat het hard. Daarom heb ik opgeschaald.” De Kraker hield diverse wagens paraat op de post aan de President Rooseveltlaan, met buiten het centrum. ,, Als het nodig is, zijn ze er zo.”

Rook- en waterschade

Maar ze waren niet nodig. Al binnen een uur na de melding kon de brandweer beginnen met de nacontrole en gaan afschaffen. ,,Er zijn geen gewonden. Wel rook- en waterschade”, constateerde De Kraker.

De waterschade in de consistorie is het grootst, stelde Johan de Koning, ouderling-kerkrentmeester van de Nieuwe Kerkgemeente. ,, Maar ook dat valt wel mee. Dat stonden vooral wat meubels en nieuwe bijbels. Die kunnen we snel vervangen.”

,, Gelukkig is het geen brand als in de Notre Dame”, verzuchtte De Koning opgelucht. Met datzelfde gevoel bouwde De Kraker de inzet van de brandweer af. ,, Geen Parijse toestanden.”

De brandweer is uitgerukt voor een brand in de Nieuwe Kerk in Middelburg. © HV Zeeland