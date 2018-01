Brand in appartement boven snackbar Regenboog in Vlissingen

Bundeling speciaal onderwijs, opvang en hulp op Walcheren in 2019 klaar

15:17 MIDDELBURG - De bundeling van onderwijs, opvang en hulp aan kinderen in het speciaal onderwijs op Walcheren is naar verwachting in augustus 2019 voltooid. dat zegt Peter Hofstede van onderwijsinstelling De Korre.