Brand door bakkende buurvrouw, bewoners Kasteelstraat kunnen hun huis dagenlang niet meer in

update 20.55 uurEven ‘s nachts nog wat bakken om de lekkere trek te stillen, het is bewoners van de Kasteelstraat duur komen te staan. Door toedoen van hun hongerige onderbuurvrouw kunnen zij nu dagenlang hun huis niet in.

Vlam in de pan en een hoop rookontwikkeling, meer was het eigenlijk niet. Maar de brand in een benedenwoning in de Vlissingse Kasteelstraat heeft verstrekkende gevolgen. Het hele huis, van onder tot boven, heeft namelijk roetschade en roet is zo schadelijk voor de gezondheid dat mensen pas weer hun woning in mogen als dat helemaal is schoongemaakt. En dat kan dagen duren.

Tot die tijd zitten Alan ‘Monty’ Montgomery (74) en zijn vrouw Sari (72) om de hoek, bij goede vrienden. ,,We hebben hier een bed, we redden het wel”, zegt Sari. ,,Maar toch voelt het heel raar. Ineens moesten we snel onze spullen pakken - ja, wat pak je dan? Medicijnen, wat kleren, verzekeringspapieren. En de kat natuurlijk. That’s it. Daarna mag je alleen nog maar onder politiebegeleiding naar binnen. In je eigen huis.”

Volledig scherm Het huis in de Kasteelstraat, waar de brand plaatsvond. © Wendy Wagenmakers

Pan op het vuur en in slaap gekukeld

En het had nog veel erger kunnen aflopen. Want als Monty ‘s nachts om drie uur niet toevallig zijn vrouw aantikte en vroeg of zij ook iets geks rook, dan was de brand misschien wel veel groter geweest. ,,Ik liep naar de overloop en zag gelijk een muur van rook. Toen hebben we alarm geslagen.”

De onderbuurvrouw, die de benedenverdieping van de Montgomery’s huurt, bleek nachtelijke trek te hebben gehad, waarna ze in slaap was gekukeld. ,,De hele keuken is uitgebrand”, vertelt Sari. ,,Echt niks van over. En verder is alles zwart. Ook boven. Ze gaan echt lang bezig zijn om dat helemaal schoon te maken.”

Nacht doorgebracht in het ziekenhuis

Nadat de brandweer de drie bewoners uit het huis had gehaald, zijn ze nagekeken door ambulancemedewerkers. Daarna heeft een ambulance hen naar het ziekenhuis gebracht, waar ze de nacht hebben doorgebracht. ,,Omdat we rook hadden ingeademd. Vooral gevaarlijk voor Monty, met zijn longproblemen. Maar inmiddels gaat het weer. We zijn vooral erg geschrokken. Aangeslagen ook wel.”

Behalve de drie bewoners zijn ook nog acht buren geëvacueerd. Zij konden gelukkig wel terug naar huis.

Volledig scherm Het huis wordt nu flink geventileerd. © Wendy Wagenmakers

Volledig scherm Zwartgeblakerde spinnenwebben als herinnering aan de brand. © Wendy Wagenmakers