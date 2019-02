Brand bij uitvaartbedrijf Oost-Souburg: ‘Alles is in één keer weg, het hele huis heeft brandschade’

Wel is er veel schade door rookontwikkeling. Kleding, speelgoed en andere spullen van het gezin zijn flink beschadigd. “Alles is in één keer weg", zegt Liesbeth. “Het hele huis heeft brandschade, vooral beneden. En boven is er rookschade, tot aan de nok aan toe. Maar we gaan het allemaal oplossen. We zijn een hecht gezin, maar er was wel even paniek, ja.”



De stichting Salvage is door de politie ingeschakeld om de familie te helpen met het afhandelen van de schade. “Wij zijn blij dat er geen gewonden zijn gevallen. En ons kantoor (Blom en De Ridder Uitvaartverzorging, red.) is onbeschadigd gebleven. We willen iedereen laten weten dat we ons werk gewoon direct weer oppakken.”