Brand bij kledingwinkel John's Men & Women in Oost-Souburg. Buurvrouw: ‘Ik zag echt grote vlammen’

De brandweer was rond 15.40 uur met twee blusvoertuigen en een redvoertuig uitgerukt. In eerste instantie was er flinke rookontwikkeling, maar een halfuur later leek de brand van een afstandje al onder controle te zijn. Een 25-jarige bewoonster van de Becliusstraat zag vanuit haar raam hoe de brand op een dakterras woedde. ,,Ik zag echt grote vlammen. Gelukkig waren de bewoners niet thuis, die kwamen net pas aan.”



Het pand bestaat uit een modezaak op de begane grond en een woning op de verdieping. De brandweer blust nog na en ventileert vervolgens het pand. Wel is al duidelijk dat er veel rook en roetschade is. Stichting Salvage is ter plekke gevraagd om te ondersteunen bij de afhandeling van de schade. Het is nog niet duidelijk of de bewoners van de verdieping direct weer terug naar huis kunnen.



De naastgelegen woningen werden tijdens de brand ontruimd. Ook die woningen zullen geventileerd worden.