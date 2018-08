Brabanders breken 120 strandhokjes open en vernielen spullen

Chihuahua Lily sterft na aanval op Oranjedijk in Vlissingen

14:40 VLISSINGEN – Heidi Huijberts is ontroostbaar. De Delftse (48) huilt lang en veel. Ze is Lily, haar chihuahua, voorgoed kwijt. Het vijfjarige hondje werd maandag op de Oranjedijk in Vlissingen aangevallen door een andere hond en bezweek ter plekke aan haar verwondingen.