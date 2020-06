Verpleeghuizen SVRZ kunnen eerder bezoek ontvangen dankzij ticketsysteem Contacta

Gemengde gevoelens voor Martijn: 300 kilometer gefietst, maar te vroeg gestopt

31 mei TIEL - Hij baalt als een stekker én hij is apetrots. Martijn de Ridder (34) uit Veere kan zijn gemengde gevoelens niet beter omschrijven. Hij stopte drie uur eerder met fietsen dan zijn bedoeling was, maar hij trapte in 21 uur wel driehonderd kilometer weg.