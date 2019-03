Terminal voor onderhoud windmolens in Vlissingen

Fietsers­bond stopt overleg met Middelburg uit onvrede over ambities voor fietsstad

10:35 MIDDELBURG - De Fietsersbond wil voorlopig niet meer praten met de gemeente Middelburg. Uit onvrede over de resultaten schort zij het vaste overleg op dat tot nu toe twee keer per jaar plaatsvond. ,,We praten toch tegen een muur”, verklaart voorzitter Huibert van Noord.