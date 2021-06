Opnieuw feest voor Damen Vlissingen: de bouw van een nieuw marineschip begint

video Hoe fanatiek! Triatlete Nelleke Baldé heeft een zwembad mét stroming in haar garage in Grijpsker­ke

28 mei GRIJPSKERKE - Wie heeft dat nou: een zwembad mét stroming in de garage? Nelleke Baldé uit Grijpskerke is een triatlete met hoge ambities: ze wil het WK in Hawaii halen. Om het zwemmen te verbeteren, heeft ze een kuip van enkele tienduizenden euro’s laten installeren. Elke dag traint ze er een half uur in.